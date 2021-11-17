戴口罩乳浪迎客！悶半年酒店復業 中市警臨檢男客無小黃卡將挨罰

悶了半年，酒店可以重復業，服務人員雖規定戴口罩，但身穿露胸長腿現身上班的女陪侍依舊辣翻，老客人也回籠消費，雖然口罩相隔，氣氛一樣熱絡，但首日警方即查到沒有打疫苗持小黃卡的酒客，恐將受罰。

台中市警六局轄區全部上緊發條，於16日深夜由分局長蔡元戎親自率隊執行「除暴安民專案」，對復業的酒店等行業加強臨檢。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布16日起有條件開放有陪侍服務的合法休閒娛樂場所營業，特種行業密集台中市警六局轄區全部上緊發條，於16日深夜由分局長蔡元戎親自率隊執行「除暴安民專案」。

台中市警六局轄區全部上緊發條，於16日深夜由分局長蔡元戎親自率隊執行「除暴安民專案」，對復業的酒店等行業加強臨檢。（民眾提供／盧金足台中傳真）

對復業的酒店等行業加強臨檢，防範發生酒後滋事、聚眾鬥毆等案件，其中在海八酒店查獲1名男客無法出示小黃卡或健保卡等接種疫苗證明資料，蒐證移情主管機關依權責裁處。

市長盧秀燕16日宣示強調「台中治安不容挑戰和破壞」，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，而且是「斬草除根、除惡務盡」。

中市警自11日起執行「除暴安民專案」，針對轄內易有危害治安之場所實施密集性擴大臨(路)檢勤務外，另輔以「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生之衝突事件。

市警第六分局長蔡元戎16日復業首日，親自率隊前往轄內大型酒店等場所實施臨檢，現場逐一清查工作人員及消費者身分，尤其針對是否攜帶疫苗接種記錄卡（小黃卡）重點稽查，是否符合中央規定。

要求須至少接種1劑且滿14天，若發現未落實防疫相關規定，將檢具相關事證函請主管機關依權責認定裁罰；並呼籲業者若有酒後滋事、聚眾鬥毆或其他不法情事，務必立即通知警方到場處理。

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