「補教界天后」陳子璇去年認了與前補教名師高國華9年婚變，這段轟動一時的「補教人生」正式結束，儘管陳子璇和高國華當不了夫妻，但兩人沒有撕破臉，甚至高國華推出線上課程，陳子璇也高調發文讚高國華是「補教界真正名師」，就有網友留言：「這麼欣賞高老師那幹嘛分隔兩地呢！」對此，陳子璇也大方回應了。

陳子璇與高國華雖然協議離婚，但兩人好聚好散，雙方不僅沒有撕破臉，私下仍還有聯絡、互相祝福，甚至高國華推出線上課程，陳子璇昨（16日）也高調發文讚高國華是「補教界真正名師 莘莘學子有福啦」，就有網友留言：「這麼欣賞高老師那幹嘛分隔兩地呢！」還釣出陳子璇回應：「兩碼子事」，不少網友則紛紛讚兩人分手不出惡言，是分手伴侶的最佳示範。

陳子璇回應網友。（圖／取材自陳子璇臉書）

陳子璇不只讚高國華是補教界真正名師，高國華今年初過65歲生日時，陳子璇也大方為對方慶生，她還傳簡訊、包大紅包給高國華，有人讚陳子璇很有氣度，對此，陳子璇則笑說：「我也不是很明白，為什麼我可以有這樣的氣度」，陳子璇也強調，她已經完全看開「我想追求我要的工作生涯，他也擁有自己的生活空間」。

儘管高國華與陳子璇協議離婚，不過兩人還沒正式簽字，主要是陳子璇在深圳工作忙碌，加上回台灣需要隔離，因此雙方在法律上仍是夫妻，但也因陳子璇與高國華協議分開後仍保有良好互動，也引發網友好奇兩人未來或許會重燃愛火，對此，陳子璇日前則笑說：「哈哈～不知道未來怎麼樣，至少現在不可能復合」。