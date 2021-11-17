根據投信投顧公會資料統計，截至今年10月底為止，投信整體基金規模達4兆8752億元，超越今年6月的4兆8606億元，刷新單月新高紀錄。若與9月相較，淨增加1108億元，月增率2.3%；累計今年1~10月，規模增加3520億元，較去年底成長7.8%。各類型基金中，月增幅最高為國內組合型基金，月增10.95%；而月減幅最高為保本型基金，月減27.65%。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，從近月市場資金流向顯示，投資人風險偏好度明顯提升，資金從保守型資產轉向較為積極型的股票基金。細究原因有二：一是美國9月物價數據未超出預期，通膨恐慌降溫；二是全球股市修正跌破半年線等長期趨勢線，誘發低檔買盤進場。

對於投資人風險偏好度提升，街口投信分析，近期物價指數高漲，引發股市的獲利賣壓，特別集中於高成長股。不過，隨著疫苗接種覆蓋率增加，疫情可望改善，全球供應鏈瓶頸將可舒緩，並降低物價上漲的壓力；因此通貨膨脹的風險將是短暫變數。今年年底的假期需求將伴隨邊境解封而出現報復性復甦，可樂觀期待年底的觀光消費受惠股的股價表現。本週美國則有一連串零售商公布財報，可以讓投資人更能了解美國消費者對支出的看法，以及隨著價格飆升，是否變得更加節儉。這些公佈財報的零售企業包含Walmart、Home Depot、Target、Macy’s和Kohl’s等，另外Nvidia也將公布財報，將是投資者關注焦點。