疫情趨緩、多項管制規範逐步鬆綁，公司行號、機關團體陸續復辦尾牙春酒，台北晶華酒店搶市場宣布，自即日起至2022年3月31日推出「年終歡唱+餐飲全額回饋」專案，標榜有業界最高額的「餐飲回饋金」，並加碼提供百萬音響KTV設備，企業可依照人數支付2萬、6萬、10萬等不同的宴會場地費用，並獲贈同等金額的餐飲消費金，點用「 晶華美食到你家」美食外帶外送平台開台以來最受歡迎的20大精選菜色，搭配最能帶動現場歡愉氣氛的歡唱KTV活動，打造賓主盡歡的年終派對。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，農曆春節之前，台北晶華宴會廳週五至週日檔期皆已經訂滿，平日則約為八成，業績達成率已有去年75%的水準。晶華推出的「年終歡唱+餐飲全額回饋」、20人即可舉辦的「微型尾牙」、以及結合商務餐盒或五星餐檯到公司進行的「外燴尾牙」，目的是要豐富各企業行號於平日舉辦部門尾牙春酒的選項，並將戰線一路拉長至過完農曆年後的春酒旺季。

台北晶華酒店防疫情期間建構的「 晶華美食到你家」美食外帶外送平台，已陸續成功開發出佳餚菜色並受到市場歡迎，此次結合美食與專屬KTV包廂式享受的「年終歡唱+餐飲全額回饋」專案，就是期望參與活動的消費者可以以最輕鬆便利的方式享用平台上的多款熱銷排行美食，同時體驗在五星級酒店歡唱KTV的頂級享受。

吳偉正表示，前來晶華參加尾牙春酒歡唱的消費者，所獲贈的餐飲消費金可以點用曾創下每小時熱銷超過五百份的「爐烤肋眼牛排套餐」，重達35盎司、厚約4公分的「澳洲戰斧牛排」，由產地新鮮直送、匯集十餘種澎派生魚片、海膽、松葉蟹等海味的「極特上雙饗盛合」及「究極雙盛合」，還有以米其林餐盤推薦餐廳-晶華軒的招牌片皮鴨為主角的「經典片皮鴨三吃」等，每款價格從1080元到6800元不等。每場活動也備有五星級的KTV設備，全體同仁可以邊享用美食、邊盡興歡唱。

除了KTV歡唱專案，晶華宴會廳也有推出20人即可舉辦的微型尾牙，每人1580元起，平日專案更加碼送每桌500元美食購物金。大型企業也可結合商務餐盒或五星餐檯到公司進行的外燴尾牙，每人600元起。晶華酒店館內的三樓晶華軒、以及位於五股的台北園外園、館外的故宮晶華則有每桌7999元起的中式桌菜選項，多元方案期望勞資同歡。

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