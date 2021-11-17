櫃買本周連續四場業績發表會，繼16日「IC設計」主題業績發表會後，今（17）日「富櫃200」主題業績發表會登場，由杏昌（1788）、杏昌（1788）、精測（6510）及長聖（6712）三家上櫃公司，以線上直播方式說明最新業績表現及營運展望。

櫃買中心指出，「富櫃200指數」成分股為代表臺灣中小型股票之櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，是追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標。為利投資人瞭解納入富櫃200指數成分股之上櫃公司，17日推出「富櫃200」主題，邀請醫療器材銷售與代理服務廠商杏昌、晶圓及IC測試廠商精測、及致力於幹細胞與癌症免疫細胞新藥研發之長聖等，該3家公司經營團隊將以線上直播說明。

接續明後兩日還有兩場主題業績發表會，18日（周四）推出主題「生技醫療」，19日（周五）推出主題「電子商務及文化創意」等。

櫃買中心指出，各場次都由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供查詢及點閱觀看。