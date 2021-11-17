1名人妻在網路上抱怨生產時遭到丈夫離譜對待，丈夫不但在待產過程私毫不關心她，生產時還在一旁滑手機，也不願與孩子拍全家福，她產後下床疑似因傷口裂開導致下體爆血，只好待在床上使用尿盆，她後來要求丈夫為他端水清潔，丈夫竟拿滾燙熱水來，種種行為讓她心碎決定離婚。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前準備生產時在醫院待產2天仍無動靜，催生後丈夫一度不願讓她打無痛分娩，最後她堅持要打還遭丈夫姊姊抱怨花錢，過程中她痛到無法自行翻身，丈夫也不願協助翻身，她只好每次麻煩護理師，等到進入產房，丈夫幾乎全程滑手機，也不願拍全家福。

該女網友說，產後她待在病房忘記不能馬上下床，她自行起身後，發現下體疑似傷口裂開，「我血用噴地噴出來，我也傻掉，老公則是一臉嫌棄地瞬間離我一步」，她之後使用尿盆，丈夫竟拿「燙水」幫她清潔私密處，「我瞬間疼到叫了出來，我老公才換冷水再幫我洗一次」。

人妻產後下床疑似因傷口裂開導致下體爆血，只好待在床上使用尿盆，她後來要求丈夫為他端水清潔，丈夫竟拿滾燙熱水來，種種行為讓她心碎決定離婚。（翻攝自Dcard）

該女網友在文章中列舉不少丈夫誇張的行為，像是態度不耐煩、不用心，丈夫甚至在她坐月子時與其他女生去唱歌，她最後心碎提出離婚，但對方目前仍不願簽字；其他網友紛紛留言，「他這麼不要臉你也不要輸，不離婚沒關係，再不犯法不出軌的情況下比他還賤」、「快逃啊，不逃幹嘛」、「他不簽字，妳走法律程序，如果能夠提出具體難以維持婚姻的事證，可能就有機會被判離婚」。