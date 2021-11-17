重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案，將於12月18日投票，朝野近日大拚場，奔走全台宣傳立場。針對四大公投案，社群平台也進行一系列民調，詢問網友對各案的理解程度為何、是否知道在討論什麼？

LINE TODAY舉行一項投票活動，調查時間自12日起至22日，截至今（17）日上午9時許，對於「反萊豬公投」的理解程度，有51.65%的民眾表示非常了解；26.22%還算了解；12.25%不太了解；9.88%完全不了解。

網友紛紛留言表示拒絕萊豬，「別人不吃的我們為何要吃？」「我們不反美豬，但是反有毒性的萊豬好嗎」，也有人主張可以進口，但不懂為何不標示，「標示清楚，吃不吃由你決定」；另有人說，拒絕萊劑應該也要封鎖萊牛。

過半數民眾對「反萊豬公投」表示了解。（圖／摘自LINE TODAY）

對於「重啟核四」公投，支持民眾認為需要穩定的電力、乾淨的空氣，也有人提出核廢料存放問題。（圖／摘自LINE TODAY）

對於「重啟核四」公投，有37.74%的民眾表示非常了解；26.29%還算了解；16.27%不太了解；19.7%完全不了解。支持的網友認為，用電量大的都會區，需要穩定的發店來源，「我們需要穩定的電力、乾淨的空氣」、「支持核四運轉，廢除燒媒發電」，但也有人質疑，核廢料要放哪裡？

至於「公投綁大選」，有53%民眾表示非常了解；17.9%還算了解；11.75%不太了解；17.35%完全不了解。「三接藻礁」公投則有31.39%非常了解；22.47%還算了解；18.08%不太了解；28.06%完全不了解。