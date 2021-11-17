指揮中心日前宣布，經專家會議討論，已接種一劑或兩劑高端疫苗的民眾，如因入境他國需提交該國要求的COVID-19疫苗接種證明，可依需求於出國前接種經AZ、BNT、莫德納疫苗。此舉引發外界爭論，國民黨青年部副主任詹為元昨(16日)在臉書提出質疑，如果未來民眾不幸有嚴重的不良反應，請問罪魁禍首應該怪3種國外認證疫苗、高端疫苗，「還是這草菅人命的民進黨政府？」

詹為元指出，目前全台灣只有77萬多人打過高端疫苗，其他三款外國疫苗根本就海放高端，這說明了即便民進黨政府講得再怎樣天花亂墜，但民眾心理是明白的，而現在為了高端民眾出國方便，指揮中心願意開放高端加打其他廠牌疫苗；但他忍不住要問，請問，施打完高端之後再打其他廠牌疫苗，不管叫做「重打」、「加打」、「混打」，指揮中心有做人體試驗了嗎？

關於疫情指揮中心發言人莊人祥表示，「(打四劑是否)真的會造成所謂的其他副作用，這個不得而知，副作用的機率會比較高一點，不過我這邊說的是，像頭痛、發燒。」對此，詹為元認為，請問這段話是經過實驗證明之後的結果嗎？是指揮中心的隨便臆測而已？

接著詹為元更問，今天打了2劑高端的民眾，未來施打其他廠牌疫苗，不幸有嚴重的不良反應，請問罪魁禍首應該怪AZ、BNT、Moderna等國外認證疫苗？高端疫苗？還是這草菅人命的民進黨政府？