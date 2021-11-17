民間團體組成「秋鬥行腳」，13日從蔡英文總統、行政院長蘇貞昌故鄉屏東一路行腳往北出發，倡議「反萊豬、珍愛藻礁」議題，17日一早8點在台南火車站集合，數十位民眾自發性到場支持。秋鬥總指揮林子文表示，藉由行腳傳達人民聲音，讓不公政策受到人民指責，眾人現場高呼「反獨裁、護民主、拚公投」後，隨即一路往北前進。

參與「秋鬥」行腳人士一早從台南火車站集結出發。（曹婷婷攝）

秋鬥行腳進入第5天，今早在台南火車站宣講行腳理念，包括國民黨市議員王家貞、台南藝術大學音像紀錄所助理教授吳永毅、台灣土地正義聯盟理事長陳致曉等人及許多民眾都自發性到場聲援力挺。

現場不少民眾到場聲援力挺，高呼公投4個同意。（曹婷婷攝）

林子文說，護藻礁是去年秋鬥就很關心的議題，期待藉由行腳方式，喚起台灣民眾行使人民權利。他說，過去民進黨也關心的核心價值，現在卻自己打破，以前很多正義的聲音，現在也都不見了，唯有行腳才能把民眾的聲音傳達出去，希望透過公投，限制民進黨政府推出的不當政策。

他說，一路上，有很多民眾為他們打氣、加油，也感受到很多人認同他們訴求的理念，希望12月18日大家都能站出來，行使自己的權利，讓這幾個案子通過。

吳永毅說，今天一行人下午將走到新市火車站，晚上在南藝大安排一場座談會，開放各界不同意見的人參與發聲，明天從新市麥當勞出發，終點隆田酒廠、第4天將走到新營。他說，台灣是很美好的土地，希望不要因為不當的政策，讓應該堅持的事消失了。