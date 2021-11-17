46歲女星徐若瑄（Vivian）熱愛在社群平台上分享大小事，親民作風為她圈了不少粉絲，卻也因此惹出不少風波，近來徐若瑄爆出身體出狀況，17日她更曝光自己躺在病床上的照片，模樣看起來十分虛弱，仍堅強露出微笑，讓粉絲們十分擔心。

徐若瑄今一早上傳多張照片，只見她戴著黑色口罩，身穿綠色病服，臉色看起來蒼白憔悴，她也在文內感謝醫師的照顧，「只是想紀錄我勇敢的一天」，不少網友都獻上祝福，紛紛關心她的病況：「加油！祝福一切平安！」、「怎麼了？？希望妳平安」、「加油加油」、「願妳早日康復！平安健康！」

徐若瑄先前才透露，自己有火燒喉、火燒心的問題，身體出狀況也讓她更珍惜和家人相處的時光，前幾天她才分享和媽媽合唱的影片畫面，過程中一度情緒崩潰哭倒在媽媽懷中，「在媽咪身邊，覺得自己永遠長不大，可以耍賴耍任性脆弱；在媽咪身邊，覺得自己不用逞強勇敢，可以哭得像個小孩。」

事實上，徐若瑄9月才因為幫王力宏接風，導致未遵守《傳染病防治法》還必須進行7天自主健康管理的的王力宏被開罰新台幣1萬元，讓她連忙發文道歉，又為29歲健身教練徵女友，列出的10點擇偶條件遭網友砲轟，「憑實力單身」，屢次掀起熱議，也不難想像她承受了多大壓力。