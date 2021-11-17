《暮光之城》系列電影於2008年上映後，在全球創下驚人的票房，連帶的捧紅劇中的主要演員群。而不久前女主角克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）才宣布與編劇兼演員女友荻倫梅耶（Dylan Meyer）訂婚，沒想到在劇中飾演「狼人」的泰勒洛納（Taylor Lautner）也傳出好消息。

由暢銷小說改編的《暮光之城》系列電影，一共拍了5集之多，雖拍到後期引發許多書迷反彈，認為劇情與書中不同，但依然在全球創下驚人票房紀錄，至今仍是經典之作；而除了劇情吸引人之外，演員們之間的感情也受到外界的矚目。在劇中飾演女主角的克莉絲汀史都華，雖與男主角羅伯派汀森（Robert Pattinson）於戲外愛得轟轟烈烈，但兩人最後還是分手收場，最終克莉絲汀史都華也在近日宣布與女友訂婚。

劇中飾演「狼人-雅各」的男星泰勒洛納，於雙11當天也成功套牢穩交3年的護理師女友泰鐸姆（Tay Dome），在近日於IG上公開一系列單膝下跪的浪漫求婚照，並感謝女友一路走來總是包容他的一切與焦慮，讓兩個人在一起的時間都變得特別、有意義，也是因為女友才讓他成為更好的人，溫暖的求婚內容與夢幻場景，都讓網友直呼「根本是電影中的求婚情節」羨煞不少人。

另外，網友還挖出泰勒洛納護理師女友私下的生活照，在她的IG中除了經常大方放閃兩人的照片外，也曾曬出多張穿著比基尼展現性感好身材的辣照，加上精緻的五官與深邃的輪廓，使她的IG追蹤人數不斷攀升，目前已將近20萬人追蹤，成為另類網紅。