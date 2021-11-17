聯發科(2454)搶攻非大陸市場傳出捷報，有外電指出，聯發科將在2022年成為三星第三大供應商，預計將為三星14款機種提供晶片，其實三星該策略並不令人意外，面對全球晶片荒，三星若想坐穩智慧機龍頭，勢必要拿出對策，畢竟今年在旗艦機的策略上，三星已經受到晶片荒衝擊，市場預估，三星明年旗艦機應該仍維持傳統，採用高通以及自家Exynos晶片，至於其他非旗艦產品，就有機會可以看到聯發科晶片的身影。

根據韓國媒體指出，三星計畫在2022年推出總計64款的智慧型手機以及平板，其中將會有31款機種將使用美國高通晶片，20款機種將使用三星和AMD共同研發的Exynos晶片，聯發科則將為三星14款機種提供晶片、中國紫光展銳則拿下3款機型提供晶片，倘若如此，這將會是三星有史以來最大規模採用聯發科晶片。只是，該外電報導也強調，由於明年全球將持續面臨晶片荒，故三星的計畫仍有變數。

全球晶片緊張，聯發科執行長蔡力行也坦言，「該狀況將一路延伸到2022年難以舒緩」。其實綜觀三星今年在智慧型手機的策略上，就不難發現，其已經受到晶片短缺的衝擊，三星原本旗艦機的策略多年來均為上半年S系列、下半年Note系列，但今年Note系列缺席，破天荒改以摺疊機Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3上陣，據悉，部分原因就是因為晶片荒所致，而在此時，傳出聯發科將成為三星大三大供應商，確實也可以理解，在晶片荒下，三星若想坐穩全球智慧機龍頭寶座，必須更積極鞏固晶片源頭，以免陷入巧婦難為無米之炊的窘境。市場預測，三星在明年的旗艦機款依舊會採用高通以及自家的Exynos，聯發科或是大陸展瑞等，則為已非旗艦的中高階、中階或是入門機款為主。

聯發科主要市場為大陸，但為擴大市佔版圖，聯發科也持續瞄準非大陸市場，包括印度、新興市場等也均有所斬獲，本次傳出拿下三星明年14款產品晶片，這對聯發科來說確實是一大突破，三星的晶片供應商向來是高通以及自家Exynos，聯發科的打入，也象徵聯發科已經瞄準對手高通的地盤。