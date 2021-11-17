70歲的陳姓民眾日前打電話報案，稱遭反鎖在自家頂樓，叫天天不靈、叫地地不應，求救無門下打電話報警求助。警員王順弘、陳琳靜接獲後，立馬馳赴現場，發現該棟大樓管理員已下班，幾經詢問1樓周邊店家住戶，取得大樓電梯磁扣順利上樓，打開頂樓安全門瞬間救援。

當員警打開門時，發現陳男站在門後瑟瑟發抖，看到前來救援的員警，直呼：「終於得救了！」不斷感謝員警即時趕到，化解這場受困驚魂記。

陳男獲救後，看到人高馬大的員警，頻頻感謝員警的機智和為民服務的用心。（警方提供）

陳男向員警表示，自己在住家頂樓曬衣服，突然一陣強風襲來，大門瞬間關上，因安全門必須從外面開啟，陳男緊張之餘不斷大聲呼救敲門求援，無奈都無人聽見，慶幸口袋中還有手機，趕緊撥電話請求警方協助。

陳男獲救後，看到人高馬大的員警，第一時間還以為員警會破門而入，沒想到員警不費吹灰之力救援成功，頻頻感謝員警的機智和為民服務的用心。

所長曾一峯呼籲，當民眾遇緊急狀況時，請保持冷靜，第一時間莫驚慌，可撥打110報案專線，警察定會盡其所能給予關懷和協助，以同理心處事，讓民眾感受警察的敬業與用心。