高雄62歲男子王順德10月30日獨自從高雄仁武騎車到台東利嘉林道，機車無故失火燒毀，台東縣消防局和嘉巡守隊合力在山區仔細搜尋，過了半個月，仍遍尋不著王男蹤跡，著急的家屬不願放棄並懸賞10萬元，希望民眾幫忙協尋，盼奇蹟出現。

監視器拍下失蹤王男的身影，最後出現在利嘉林道上的長尾尖儲種子園外面，他打著赤腳，左手拿錢包，右手抓著1柄檳榔穗，右腳底疑似受傷，走起路來一跛一跛。另1支監視器稍晚又拍到，王男在路旁的水龍頭喝水，喝完水又獨自徒步離開。

高雄王姓男子家屬貼出尋人公告。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

住在高雄的王姓男子10月底騎車上山找檳榔園工寮朋友之後，就被發現車毀人失蹤；失蹤前還曾遇見利嘉巡守隊員，兩人還有對話，但隔天就人間蒸發。由於王失智且領有殘障手冊，家屬非常著急，輪班在山區搜尋，但林區廣闊，搜救困難。

高雄王姓男子在台東利嘉山區離奇失蹤，王男家屬非常著急。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣消防局與利嘉巡守隊遍尋不著，家屬又找了民間搜救隊、搜救犬協尋，仍然沒有找到人；眼看著官方跟民間搜救都要告一段落，家屬除了輪流上山尋找之外，今天更發出懸賞，只要在協助山區平安尋獲王男，家屬將致上答謝禮10萬現金，如果是尋獲遺體，家屬也會重金酬謝，希望透過更多民間力量，早日傳來好消息。