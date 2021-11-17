有民眾在爆料公社PO文，指女子在微風南山花7萬元購買某知名品牌大衣，事後發現竟比官網貴3倍，怒到專櫃理論，卻遭警方上銬。(警方提供)

新北市一名熊姓女子與廖姓丈夫因購買大衣問題，返回微風南山百貨要換貨，因不滿店家處理方式，熊女情緒激動大鬧，店員報警，警方到場後熊女仍情緒失控，最後被依法上銬帶回。消息曝光，網友一面倒不挺熊女及其丈夫的作為，律師李怡貞則說「不要侮辱貴婦」，指真正的貴婦，買到不合身就轉手送人，沒那個時間去店家退貨。

關於這起「貴婦為7萬大衣大鬧百貨」新聞，律師李怡貞在臉書發文：「不要侮辱貴婦，貴婦通常買到手不合身就轉手送人，被代購騙一百萬就直接在台灣再砸一百萬配貨買包。沒有那個時間去強逼店家把已經修改的大衣退貨…是巨嬰或是貴婦還是很大的差別，用眼睛看得出來吧」。

廖男在臉書社團《爆料公社》發文控訴，稱本月9日在微風南山百貨Max Mara櫃上購入一件要價7萬300元的大衣，並要求修改袖長，但收到修改後寄回的大衣，卻發現衣標上的字樣為「S’Max Mara」，質疑遭調包，遂於15日晚間前往櫃上理論。

廖男稱店員在溝通過程中持續冷言冷語，讓妻子情緒失控，甚至店家還叫來警察，他最後眼睜睜看著妻子被警察控制且銬上手銬，要網友幫他評評理。

信義分局三張犁派出所則回應，15日晚間8時25分許，接獲微風南山報案稱發生消費糾紛，需要警方到場協助，警方到場瞭解後，得知熊姓女子與廖姓丈夫因購買大衣問題，不滿商家後續處理方式，熊女情緒激動，出現叫囂、毀損商家物品的脫序舉動，經在場員警制止不聽，遂依警察職權行使法實施管束，處置過程均符合法律規定及勤務規範。