高雄城中城大火燒出都市更新問題，高市議員方信淵今（17）日質詢時建議，高市府成立都市更新處，能用公權力加速危樓重建，解決消防安全疑慮及結構不安全的住宅，整併業務可望提升都更效率。市長陳其邁答詢時回應，會盤點現有人力與業務狀況，假如有需要，未來研究在都發局下面，再成立一個專責的處。

高雄城中城大火燒出都市更新問題，高市議員方信淵今（17）日質詢時建議，高市府成立都市更新處，能用公權力加速危樓重建。（柯宗緯攝）

方信淵提到，城中城大火釀成46人死亡，要查失職人員以外，更重要得趕快修正、改善老舊危樓管理不當事情，為防止類似憾事，建議盡速成立都更處，藉由公權力加速推動危樓重建。

高雄城中城大火燒出都市更新問題，高市議員方信淵今（17）日質詢時建議，高市府成立都市更新處，能用公權力加速危樓重建。（柯宗緯攝）

方信淵指出，六都之中，只有台北、新北設有都更處，高市身為幅員大的城市，而且老舊建築物多，卻只有都市更新科，但有些業務分散在各局處，像是大樓管理都是建管處負責，因此應該成立都更處全權處理都更事宜，達到市府跟居民雙贏，必要時也可裁併某些局處。

陳其邁坦言，過去高雄推動都更業務是分散在各局處，但他上任後，上任後已指示副市長林欽榮組織都市更新推動小組，跨局處處理都更相關問題。目前六都包括台中、台南、高雄是成立都發局下面的都更科，其他城市是「都更處」為二級單位。

陳其邁允諾先盤點現有人力多寡，增加都更科業務人力，假如有需要，會在都發局下面，再成立一個專責的處，更有效率來推動都更業務。