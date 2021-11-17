台南市長黃偉哲14日跑行程時，因胸悶到醫院掛急診，經主治醫師建議住院檢查，請假2天後，今天是身體抱恙後首度露臉，他說，2個月來瘦5公斤，「衣帶漸寬」，檢查後沒有特別疾病，他還是會繼續努力拚市政，但會把身體照顧好。

台南市長黃偉哲(左)身體抱恙後，今天首度露臉，一早就開始跑行程。(曹婷婷攝)

黃偉哲上午9點到家樂福賣場視察物價，面對媒體關心健康情形，他說，14日當天跑完行程，本來要去搭高鐵，突然胸痛胸悶，因過去常看周邊的人有類似胸痛情形，卻因為忽略，以為會好，卻未料因而離開人世，他於是決定先去看醫生，醫生囑咐須詳細檢查，住院檢查後，心血管無礙，但有心律不整，會再繼續追查原因。

台南市長黃偉哲(右)身體抱恙後，今天首度露臉，一早就開始跑行程。(曹婷婷攝)

此外，由於他平常也有上腹痛的症狀，因此，也一併做了消化道檢查，幸無大礙，但醫生囑咐跑行程必須節制。

黃偉哲說，健康是自己的事，卻造成市民這麼大關注，讓他非常不好意思，他接下來也會更注意健康，並把市政做好。他說，前陣子因平日忙於市政，下班也忙公投，由於1218公投在即，他還是會撥出時間做應該做的事，但絕對不會耽誤上班，一切以市政為重。