知名直播主連千毅不滿郭姓消費者在直播上向他購買手錶後又要求退費，因此以語音簡訊怒嗆「現叫少年仔錢拿著，送你2包發財金給你過年」，一審橋頭地院依恐嚇罪判連千毅拘役60天，連千毅不服判決上訴，二審高雄高分院17日將上訴駁回，全案定讞。

判決指出，2018年12月29日連千毅因不滿郭男向他買手錶後又要求退費，便以手機連結網路至該臉書網站，以私訊方式與連討論相關事宜，雙方因此發生爭執。連千毅更以語音簡訊怒嗆郭男，並強調歡迎郭男向他提告。

現主時栽了，連千毅透過語音簡訊與傳黑衣人照片恐嚇買家有罪確定。(中時資料庫)

連千毅當時傳送台語語音訊息稱：「沒關係，你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告，沒差你了解嗎，你現在要駛硬篙的（台語發音，硬碰硬之意）， 沒關係，我再叫少年仔拿錢去你家親自拿錢給你，你瞭解嗎，你好好看一下FB我是誰。」

連千毅的簡訊還說：「你如果要行使什麼7天鑑賞期，你去東森購物台行使，你如果要告你去告沒關係，現在你家住址電話號碼我現叫少年仔錢拿著，送你2包發財金給你過年。」並傳送2張連千毅與眾多黑衣人參加喪禮出殯的照片，令郭姓消費者心生恐懼。

一審橋頭地院依恐嚇罪判連千毅拘役60天，得易科罰金，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，連千毅不服判決提出上訴，高雄高分院17日駁回上訴，全案定讞。