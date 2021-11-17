65歲女星陳美鳳有「全台灣最美麗的歐巴桑」稱號，2016年她與前夫David因離婚官司鬧得沸沸揚揚，此後陳美鳳幾乎沒什麼緋聞，近日她突然曬出自己躺在床上、睡衣半脫露出香肩的照片，還曖昧問：「你跟他…睡了嗎？」，疑似有新男友，昨(16日)她終於公開「新戀人身分」，原來不是新男友，而是新代言的寢具。

陳美鳳過去情路坎坷，多年前傳出與初戀男友David結婚，但因某次意外看到David手機有曖昧訊息，追問後成為離婚導火線，她為保住上億家產和在美國的房產多次親征到美國打官司，傳聞最後砸了約6千萬和解金才換得自由身，事後她表示沒跟前夫交惡，如果公開場合遇到還是會點頭打招呼，不會裝沒看見，但不太可能當回朋友。

陳美鳳公布解答原來是代言了新寢具。（圖／翻攝自陳美鳳 MeiFen臉書）

2017年陳美鳳突然傳出有新歡，對象竟然是小她25歲的邱澤，傳聞兩人會認識是因為藍心湄介紹，聚會時藍心湄還會忍不住虧：「你的小鮮肉會來喔！」但雙方都嚴正否認，陳美鳳更無奈說只是配合好友起鬨玩鬧，「希望邱仔的粉絲不要怪我，我就跟粉絲一樣愛他而已」，還自嘲：「委屈他了！這對我加分也太多了吧！」

上月陳美鳳突然曬出自己躺在床上，身邊還有一朵粉紅玫瑰的照片，畫面唯美曖昧，尤其是陳美鳳自己寫下：「每個早晨看起來都那麼相似，有些改變就在這恆定的日出日落中發生了，肌膚之親…浪漫的夜.....你跟他…睡了嗎？」似乎暗示生活中有「新火花」，近日她公布解答，稱：「我的新戀人，回到家我哪都不想去」，更表示：「有了它，我再也不擔心，歲月在我臉上留下痕跡」，而影片中是她新代言床組的廣告，引來粉絲力挺：「美麗的代言人，連家具都變美麗了，效果加倍。」、「美鳳姐也要注意保暖喔」。