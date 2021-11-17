包裹燒光！桃園新屋郵局車道竄大火疏散20人 驚悚畫面曝光 10:052021/11/17 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園新屋郵局傳火警郵務包裹燒光疏散20人。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園新屋郵局傳火警郵務包裹燒光疏散20人。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市新屋區中山路新屋郵局，17日上午接近8點傳出火警，有洽公民眾發現1樓郵局旁的車道冒出火光，嚇得趕緊通知郵局人員報案，消防人員抵達後，發現現場燃燒的是郵務包裹，燃燒面積約15公尺，因為正值上班也是郵局洽公的尖峰時段，現場疏散20位民眾，所幸無人員受傷，消防人員也在8點32分撲滅火勢，至於詳細起火原因仍待進一步調查。 桃園新屋郵局17日上午傳出火警，現場燃燒郵務包裹。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) 台中服飾店被砸網曝闆娘黑歷史 她怒喊：假的已報警 台新銀偕社福團體 旗津老街促票 #郵局 #郵務 #包裹 #洽公 #桃園新屋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園頂樓鴿舍起火 沖天烈焰黑煙嚇到夜市遊客 20:492021/11/16 社會 武界壩洩洪釀4死 台電員工判1年8月 04:102021/11/16 社會新聞 板橋上班族買房 淡水PK鶯歌 鄉民一面倒秒選它 11:512021/11/15 房市新訊 李沐《青春弒戀》挑戰情慾戲 戴PANDORA珠寶少女心 20:142021/11/16 生活 社會9點檔》台鐵車廂淪「砲房」女戰18男 離譜理由輕判 20:302021/11/16 社會 1218公投》公投4不同意 民進黨客家部宣傳車義民號出動 17:212021/11/16 政治 宜蘭三星鄉卡拉OK聯誼社火警 1人送醫 15:542021/11/16 社會 伊東豊雄加持 南港玉成社宅鍍金 04:102021/11/16 產業特刊 台中恐怖人力派遣「棒球隊」狠轟鄰居腦出血 女兒泣：怎又放走 21:302021/11/16 社會 國10號6車連環撞 3人送醫 車流回堵時速僅20公里 10:302021/11/16 社會 現主時栽了！連千毅傳黑衣人照片恐嚇買家有罪確定 09:572021/11/17 社會 社會熱門新聞 貴婦買7萬大衣因這原因大鬧百貨 網曝2關鍵：不挺了 - 社會 婦買7萬大衣大鬧百貨遭上銬 律師李怡貞1句話電爆：別侮辱貴婦 - 社會 包裹燒光！桃園新屋郵局車道竄大火疏散20人 驚悚畫面曝光 - 社會 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 貴婦大鬧微風遭上銬 486先生籲店家提告：沒錢買什麼大衣 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。