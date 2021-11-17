桃園新屋郵局傳火警郵務包裹燒光疏散20人。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市新屋區中山路新屋郵局，17日上午接近8點傳出火警，有洽公民眾發現1樓郵局旁的車道冒出火光，嚇得趕緊通知郵局人員報案，消防人員抵達後，發現現場燃燒的是郵務包裹，燃燒面積約15公尺，因為正值上班也是郵局洽公的尖峰時段，現場疏散20位民眾，所幸無人員受傷，消防人員也在8點32分撲滅火勢，至於詳細起火原因仍待進一步調查。