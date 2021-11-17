上品(4770)預計將在12月中旬掛牌上市，預計掛牌股本將提升至7.85億元。上品專研各項氟素樹脂材料加工製造與應用，主要提供半導體電子特用化學品廠及晶圓代工廠的氟素樹脂(俗稱鐵氟龍)廠務相關設備生產及銷售。目前產品應用於半導體產業約76%、石化產業約13%、面板及太陽能約5%及能源環保約2%。

全球景氣於2021年逐漸復甦，加上半導體產業在5G、人工智慧、PC／筆電及車用等需求成長下，帶動整體半導體製造及其上下游相關的供應鏈增加資本支出，使相關廠務設備設施及電子級化學品儲槽設備之需求提升，上品2021年前三季營收26.97億元，較去年同期成長52.42%，已超越去年整年營收，稅後淨利6.79億元，較去年同期成長123.86%，EPS 9.85元。

上品指出，光電業及半導體產業所需使用電子級化學品要求高潔淨等品質更甚於傳統石化產業標準，配合電子產業對電子級化學品嚴苛的品質需求，建構各等級的無塵室，提供各式氟素樹脂成型品，採用PTFE、PFA、FEP、ETFE、PVDF等材料，提供化學品輸送、混合、稀釋系統、高純度化學品供酸系統管材、桶槽及槽車、廢酸排放系統，甚至於IC及TFT-LCD製程反應所產生的腐蝕性氣體排放管路等產品，提供電子產業一系列有效解決方案，目前市面上提供高階電子級化學品儲存運送設備之國內外供應商不多，其中僅上品具有全產品線及工程規劃設計之能力，係最具競爭力公司。

上品擁有TEFPASS自有品牌且產品線齊全，除一般標準品外，小至管件、板材等零件需求，大至設備加工及系統工程整廠規劃輸出的解決方案，皆能夠提供一條龍客製化服務。上品不僅擁有國內氟素樹脂最多種類的材料及製程技術，也取得國內外多項專利，自製率高且符合國際多項認證，因而獲得國內外半導體供應鏈及電子化學品製造商信賴，建立長期穩固的合作關係。