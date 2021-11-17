展碁國際(6776)今早股價突破短中長期均線麻花糾結區，盤中一度大漲逾8個百分點。

展碁總經理林佳璋表示，公司代理宏達電(2498)商用的虛擬實境(VR)HTC Vive，加上有銷售顯卡及相關軟體，展碁也稱得上是元宇宙概念股。

展碁預估，2022年營收有望雙位數增長，獲利方面，隨著公司擴大軟體、其他類等毛利率較高的業務占比，在產品組合優化下，預估明年獲利也將同步增長。展碁看好軟體增長動能，且因該業務毛利率相對較高，是公司既定衝刺項目，目前該業務營收占比約達兩成，展碁目標明年占比提升至25%。

展碁10月營收22.8億元，月增13.9%、年增62.8%，創下單月歷史新高紀錄；累計今年前10月營收171.01億元，年增19.8%。10月業績暢旺，主要是任天堂Switch OLED款新品於10月在台上市，帶動銷售熱潮，林佳璋表示，目前看來全球Switch仍處於缺貨，對展碁來說，接下來該業務仍要看供貨狀況，取決於零組件缺料情況及海運缺櫃影響。