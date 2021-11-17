歐股和歐洲部分國家股市周二收盤延續前一天的創紀錄上漲勢頭。荷蘭科技投資公司Prosus和法國奢侈品集團開雲(Kering)提升了股市表現，而美中緊張關係和緩跡象，也有助於提振市場樂觀情緒。

周二泛歐Stoxx 600指數漲0.84點或0.17%，為489.27點，再創歷史新高。德國股市、法國股市、歐元區股票指數(Stoxx 50)也連二創新高。

騰訊大股東Prosus大漲4.2%。由於在今年四月賣騰訊股票賺進123億美元，讓該荷蘭公司本財年上半每股獲利高於預期。

開雲集團大漲4.4%，表現居冠法國CAC 40指數。旗下主力品牌Gucci表示，預計今年營收將達到或高於疫情前水準。匯豐進而將開雲股票上調為買進。

美中領導人拜登(Biden)和習近平舉行視訊會議，被視為雙方緊張關係改善的跡象，讓市場全日保持正面態勢。

數據顯示，歐元區第三季GDP為季增2.2%，符合預期。

凱投(Capital Economics)歐洲經濟學家Jessica Hinds說，歐元區第三季經濟可觀的成長，顯示該地區大部分皆已達成經濟復甦。

歐洲央行(ECB)行長拉加德(Lagarde)重申，反對市場對收緊貨幣政策的押注。

OANDA市場分析師Craig Erlam指出，各國央行正在儘可能地爭取更多時間，看看經濟體是否已經處於有利的升息位置，到那時候，他們就可以開始安心地調整自己的措辭。

沃達豐(Vodafone)上漲0.5%，推進電信股上揚。該英國公司提高年度自由現金流展望。

葡萄牙食品零售商(Jeronimo Martins)下滑11.1%。旗下Asteck買出該公司5%股票，引起市場譁然。