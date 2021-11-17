台中市49歲王姓男子騎機車因未打方向燈，巡邏員警見狀欲上前盤查，王竟加速逃逸，警方沿路喝令靠邊停車，王卻邊騎車邊坦承有飲酒，哀求放他一馬，並趁機鑽繞巷弄要擺脫警方，一騎士見狀機靈擋在王前面，警方後方追上，王男只好乖乖束手就擒。

清水警分局指出，安寧派出所員警李明展日前晚間巡邏時，於梧棲區中央路一段發現王姓男子騎乘機車未打方向燈，遂欲上前攔查時，王不但未停車接受稽查，反而加速油門逃逸，警方沿路喝令靠邊停車接受盤查，王卻邊騎車邊向警方坦承有飲酒，苦苦哀求警方放他一馬。

警方深怕王男駕駛行為危及用路人安全，一再好言相勸停車受檢，但王仍不聽勸阻，於巷弄中不斷鑽繞企圖擺脫警方，恰巧一位熱心民眾見狀，騎乘機車停於王男前方，而警方阻擋後方，在前後包夾的下，王自知逃不了，乖乖束手就擒。

警方當場對王男施以酒精濃度呼氣測試，雖未達刑法公共危險罪嫌，但違反道路交通管理處罰條例第35條，當場予以製單並移置保管該車輛。王男供稱，下班喝一點藥酒，年初才因酒駕被警方查獲，怕累犯會罰很重，才選擇逃逸。

安寧派出所長王凱政表示，感謝熱心民眾的幫忙，才得以取締酒駕男子，警民有限，民力無窮，此次警民合作充分展現海線濃厚人情味。同時呼籲，酒駕零容忍，請民眾勿存僥倖心態，養成酒後不開車，開車不喝酒的好習慣，且提醒民眾，警方於執行勤務攔查時，應配合受檢，切勿逃逸，以免發生交通事故。

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