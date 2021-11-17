台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）子公司榮福公司於11月13日順利完成「屏東縣崁頂垃圾焚化廠整建營運移轉ROT案」法定議約，該專案總投資金額為新台幣9.6億元，履約期限共計20年，榮福公司插旗焚化廠代操作再下一城。

董事長孫正強表示，久陽集團自轉型以來，不斷的整合集團資源，致力於循環經濟模式，積極協助子公司榮福公司進行內部組織再造，並引進專業技廠商共同籌組，讓專業更上層樓，今年以擴大焚化爐市場版圖為目標，積極參與焚化爐代操整改、BOT興建專案，繼年初標下「台東縣廢棄物能資源中心效能提升統包工程」，年底再取得「屏東崁頂焚化爐興建整改ROT案」的佳績，對集團而言更是別具意義的里程碑，不僅為未來打造穩健的事業群，也為集團擴展事業版圖的計畫再進一步。

崁頂垃圾焚化廠是屏東縣內唯一的垃圾焚化廠，在善盡企業責任的使命感下，未來將完成廠內設備升級，同時引進新穎控制技術，以提升整體效率、延役升級、減少污染排放量為目標，創造更多的雙贏回饋給屏東縣民。

此外，集團將持續深耕環保能源，把焚化爐當作綠能在經營，下一階段規劃以取得台南城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉(BOT)案、新竹焚化爐委託操作、高市南區綠能發電示範廠BOT案及南科有害事業廢棄物焚化廠興建案為優先目標，希望再傳佳音。另外，榮福子公司台鋼能源主力於太陽光電及電力儲能市場，彰濱案場已於年中售電，年底預計新增兩座案場加入售電行列，將增添營運動能並發揮減碳節能綜效。

董事長孫正強表示，展望未來，集團秉持「零廢棄、全循環」的願景，讓廢棄物轉換成能源，並把集團整合成全循環經濟營運模式，致力朝國際級鋼鐵集團與ESG目標邁進。