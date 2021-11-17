在中方空軍的宣傳片中出現轟-6K飛越喜馬拉雅山區上空

分析家說，解放軍至少部署了1架轟-6K戰略轟炸機到中印邊界，而這在於警告印度部隊，不要趁冬天升高緊張。

據《南華早報》（South China Morning Post）16日報導，央視11月11日為了紀念中方空軍建軍72週年，播出了一段影片，其中閃現了轟-6K飛越山區上空，顯示它已被派赴喜馬拉雅山區。不過，它武裝的是短程「空地」-63（KD-63）飛彈，而不是「長劍」-20（CJ-20）長程巡弋飛彈。

一位北京軍方消息人士說，轟-6K通常部署陝西省，但自從去年起，就暫時部署新疆喀什。而這架轟炸機隸屬管轄新疆和西藏軍區，負責中印邊界安全的西部戰區。這位消息人士說，由於這架轟-6K隸屬西部戰區，因此解放軍要把它飛到中印邊境簡直輕而易舉。而轟-6K作戰航程超過3,500公里，除了搭載能攻擊海陸目標的長程「長劍」-20巡弋飛彈外，還能攜帶如「空地」-63等短程飛彈。

H-6K in western China. H-6s were deployed to Kashgar in June last year during the standoff with India. pic.twitter.com/CWoyQYbRRq — 安西提督🇸🇾🦁 (@Truth2Upeople) November 11, 2021

澳門軍事觀察家黃東說，這部署「絕對是在警告印度」。他強調新德里在轟-6K的作戰航程，還有「長劍」-20的打擊範圍內。然而，軍事評論員宋忠平說，解放軍的焦點不在印度首都，而在於邊境附近的空軍基地，飛彈發射場和其他軍事哨站。

曾任第二炮兵工程學院教官的宋忠平說，雖然新德里靠邊界相當近，但由於中方不會攻擊平民區，因此印度首都不會受飛彈攻擊。

而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，值得注意的是，央視的影片中沒看到「長劍」-20長程飛彈。他認為，央視刻意沒在影片中秀出轟-6K武裝強大的「長劍」-20飛彈，顯示解放軍在發出審慎的警告。周晨明說，由於預料新冠疫情今冬會惡化，北京希望邊境衝突不要進一步升高。

而據印度媒體報導，印度空軍為了因應解放軍的相關部署，已派米格（Mig）-29UPG和蘇（Su）-30MKI戰機到拉達克（Ladakh），錫金（Sikkim）和阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）等前線空軍基地。而在中印未定邊界「實際控制線」（LAC）上，這3處是關鍵爭議區。

此外，央視也報導，來自新疆軍區的解放軍在喀喇崑崙山脈進行高海拔實彈突擊演訓，模擬殲滅敵對坦克部隊和軍事哨所。