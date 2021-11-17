高雄市燕巢海成社區因地勢低窪，容易淹水。高雄市長陳其邁於去年12月允諾居民辦理排水改善，並指示水利局施作海成社區雨水下水道新建工程。此案工程已於今年11月興建完成，預期可提升海成二街、三街防洪能力，並改善區域性積淹水情況。

水利局表示，燕巢海成社區共有近800戶住戶，因地勢低窪及社區周邊快速發展導致地表逕流增加，尤以近年短延時強降雨現象，造成社區住家積淹水及道路封閉等災情。

經委託專業顧問公司評估後，水利局於海成三街新建寬1.4公尺、高1.5公尺、長160公尺的雨水下水道，以匯集社區周遭排水路並接入海成抽水站，再藉由抽水機抽排至筆秀排水，另因施工期間適逢汛期，加上道路下方民生管線眾多，經施工團隊加緊趕工，已於11月完工。

面對極端氣候下的排水治理，水利局說，後續將持續針對易淹水區域辦理水利建設，強化綜合治水效能，改善各地區淹水狀況。