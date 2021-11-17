女星房思瑜擁有美麗外型，熱愛健身、登山等運動的她，姣好身材讓人有目共睹，尤其在節目《全明星運動會2》亮眼表現，人氣更是逐漸攀升，她日前透露在健身房被一名男子搭訕，沒想到給完對方IG後，對方直接道歉後離開，引發網友熱議。

房思瑜在社群網站透露近來的豔遇，她表示去健身房時，被一名男子直球搭訕，對方希望交換IG認識當朋友，她一開始以不太用IG為理由回絕，不過該男子攻勢頻頻，表示不能錯過這段美好緣份，在對方熱情堅持之下，便決定交換IG，沒想到對方看到IG帳號後，立刻道歉並用極快的速度落荒而逃，讓她不禁感嘆：「原來藍ㄍㄡㄍㄡ才是桃花的擋箭牌」。

對此，網友也紛紛回應：「逃屁啊，至少要個簽名或合照啊」、「暈倒，幹嘛要逃！難得的機會耶」、「不是藍勾勾擋桃花…是追蹤人數跟姓名嚇跑他」、「說不定是看到偶像害羞跑走了」、「看到追蹤人數，發現情敵有點多」、「如果沒有逃跑不知道會不會有故事延續下去」、「害怕自己會變成全民公敵嗎」。

房思瑜日前一行人到綠島度假，不僅出海潛水，還花了一個上午以路跑形式環島，達成目標時連她自己都很驚喜，但令網友驚豔的是，她在房間內穿著比基尼自拍大洩完美曲線，且跑步時只穿著黃色比基尼搭配合身運動短褲，展現出傲人好身材，背部線條更讓多數女生甘拜下風。