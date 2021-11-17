開發金(2883)今股價大漲逾6%，成為金融股的領頭羊，外資近期大買開發金，累計外資持股逾24%。

開發金控已於10月1日臨時股東會通過以股份轉換方式將中國人壽納為100%持股之子公司，預計在今年12月27日前取得主管機關核准並完成股份轉換後，將加速強化集團競爭力及發揮經營綜效。此外，開發金控已喬遷至以永續發展理念打造的全新總部，也是開發金控承諾2045年淨零碳排的具體實踐。

開發金前9月稅後淨利306.9億元，較去年同期成長249%，每股盈餘2.05元，各子公司以中國人壽及中華開發資本獲利貢獻最大，較去年同期獲利成長亦最多。今年前9月中壽稅後淨利達259.4億元，年成長75%，初年度保費達672億元，年增9%；開發金今年出售總部大樓獲利80億元，已經在9月份認列。開發金第三季底總資產為3.392兆元，而因為認列出售總部大樓獲利，前9月ROE和ROA分別跳升到19.3%及1.65%。

開發金旗下凱基證券榮獲1111人力銀行2021「幸福企業票選」金融管顧類金獎，該獎項評選從超過2000家企業中，針對公司規模、員工福利、企業體質等項目，經歷3個月網路票選，綜合評比出各類別前15-20%企業，頒發金獎表揚。凱基證券從近80家金融管顧業者中脫穎而出，顯示落實中華開發金控「首選雇主」策略獲得肯定，已成為金融人才心目中首選幸褔企業。