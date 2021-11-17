到吃到飽餐廳大吃大喝，超高CP值受到許多人喜愛，但有些人卻是吃到飽賠錢貨，淺嘗幾口就吃不下，外科醫師陳榮堅說，這是胃正在衰退的跡象，不只沒辦法再吃吃到飽，還會腸胃蠕動變慢、腸胃食道逆流、反覆感染胃幽門螺旋桿菌，更警告消化道功能是營養來源，一旦受損「後面會跟著都壞掉」。

陳榮堅在《醫師好辣》節目指出，許多人年輕時到吃到飽餐廳盡情吃、吃到撐，但年紀大後吃狂吃實力倒退，被虧賠錢貨，陳榮堅解釋，吃Buffet會瞬間給予身體極大量的血糖、脂肪、澱粉代謝，就算腸胃能夠運作，但身體周遭代謝跟不上，是老了無法再吃這麼飽的主因，其次是人的腸胃蠕動會隨著年紀大而變慢，容易脹氣吃不下。

陳榮堅說道，胃食道逆流也是無法吃那麼多的原因，除了吸菸、喝酒外，隨著人變老，腸胃若沒有其他保養，也會導致肚子裡的橫膈膜食道裂孔鬆弛，造成賁門上移，容易胃酸逆流，導致睡覺時被胃酸嗆醒，更嚴重甚至會使胃及大腸跟著往上跑，壓迫心臟。

最後，感染幽門桿菌也是胃衰老的跡象，陳榮堅指出，若患者幾經治療還是反覆感染幽門桿菌，但周遭都沒有家人感染，則是代表身體的免疫力變差了。他提醒，消化道是提供人體能量與營養的來源，一旦受損，「後面會跟著都壞掉」。

到底要如何保養、增強腸胃機能？陳榮堅建議，飲食規律、運動都可以對內臟血液循環、神經活性有幫助，以及適度補充微量元素與綜合維他命，都可保健腸胃。