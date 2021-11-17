美國總統拜登和中國國家主席習近平16日上午舉行視訊峰會，拜登會後首次回應台灣問題時表示，美國明確支持台灣關係法，「它是獨立的，由它自己做決定」。

綜合外媒17日報導，「習拜會」過後，拜登於美國時間16日在新罕布夏州受訪，拜登表示，習拜會是一次很好的會議，接下來雙方會有很多後續行動，中美已成立四個工作小組處理，在未來兩週內將會對外公布。

另外，當媒體問及美方是否在台灣議題上取得進展時，拜登表示，「我們非常明確的表明支持台灣法（Taiwan Act）。它是獨立的，由它自己做決定。」

報導指出，拜登所指的應該是「台灣關係法」（Taiwan Relations Act），該法要求美國協助台灣自我防衛，但拜登沒有明確解釋「它」（it）指的是什麼。

拜登隨後表示，「我們不鼓勵獨立，但鼓勵他們完全按照『台灣法』的要求去做。這是我們正在做的，讓他們自己決定。」