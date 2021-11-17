厄瓜多監獄上週末發生幫派火拚暴動，造成68人喪生；獄政首長表示，軍警今天已完全掌控獄中情況。

瓜亞基爾市（Guayaquil）監獄12日晚間發生駭人血腥暴動，情況一直延續至13日，囚犯在獄中手持槍械、彎刀和爆裂物相互攻擊；當局表示，監獄14日已恢復平靜。

當局說，幫派彼此械鬥，與毒品走私有關。

法新社報導，1000名軍警聯合安全部隊昨天開始攻堅，連續穿越監獄周遭和內部的安全防線，但尚未進入囚犯居住的牢房所在區域。

軍警今天終於攻進人滿為患的監獄牢房，並掌控情勢。

獄政首長寇柏（Fausto Cobo）稱情勢已在「掌控中」。

位於厄國西南部的瓜亞基爾海岸監獄（Penitenciaria del Litoral）9月28日也發生暴動，造成119人死亡，是厄瓜多史上規模最大的囚犯廝殺事件，也是拉丁美洲數一數二嚴重的監獄衝突。

瓜亞基爾海岸監獄9月發生致命火拚後，當局隨即對全國監獄發布緊急狀態，以防事端再起，不料近日又再度上演嚴重的監獄暴動。2021年截至目前，已有超過320名囚犯因械鬥命喪獄中。

厄瓜多地處全球兩大古柯鹼生產國哥倫比亞和秘魯之間，販毒黑幫彼此火拚，使厄瓜多近來暴力事件激增。

人口1770萬的厄瓜多毒品走私猖獗，主因邊界管理鬆懈、經濟美元化以及擁有大型出口海港。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1101117