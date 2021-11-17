運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、虎、兔、馬、羊的人11月下半個月美事不斷，迎來超級好的運氣，月底前沒有煩惱，每天都順心如意。

▍1.生肖牛

屬牛人下半個月正值「比肩坐財」之吉運，猶如財神爺臨門，錢財進帳頗豐，有利於合夥事業，做事積極，再加上好運氣，與人合作順利，收益必將步步高升。求財方面好事源源不斷，有很大的收穫。

▍2.生肖虎

屬虎人下個半月得到「六合貴人」的吉運，人際關係活躍順暢，會有很多喜事出現。事業財運一路高漲，名利雙收。有貴人幫助，利於財富的增長，賺錢比較輕鬆，也有助於工作的晉升，熟人多好說話，消息靈通，有望升職。

▍3.生肖兔

下半個月屬兔人鴻運當頭，正值「三合貴人、偏財坐印」之吉運，好好把握時機可財富翻倍。狀態極佳，工作中貴人多容易有事半功倍的效果，而且喜氣一直待在屬兔人身邊，會有許多意想不到的美事進門，也會有偏財出現，月底前有機會獲得意外之財。

▍4.生肖馬

屬馬人下個半月行「食神坐官」的吉運，無論工作財運還是生活方面，都非常順利。他們做事謹慎細心，聰明能幹，沒有經濟壓力，身邊還有許多美事發生，工作順心，非常有衝勁，同事主管都誇讚連連。

▍5.生肖羊

下半個月屬羊人有「三合貴人、比肩坐財」之吉運，喜得貴人相助，做什麼都一帆風順，才華得到充分的展現，會有很好的發展機會，身邊朋友提供有用的幫助指導，發財變得容易，能夠讓錢生錢，會有很大的回報。

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