35歲女星熊熊（卓毓彤）因擁有G罩杯上圍被封「美胸女神」，近日她在節目中公開住處，不但被發現家裡到處都是鈔票，還被翻出情趣裝和私下常穿的內衣，引發熱議。

節目《女人我最大》YouTube頻道「微女人」單元，最近開箱熊熊的香閨，一開門就看到她戴著可愛髮箍、身穿純白低胸吊帶褲，對著鏡頭夾胸擠出深邃事業線，相當懂得抓住觀眾的目光。一行人走到客廳後，時尚達人Judy Chou發現透明櫥櫃中有塞滿千元大鈔的紅包，男星JR（紀言愷）也驚覺熊熊的家裡各個角落都有錢，連荷包都因鈔票太厚關不起來，熊熊趕緊解釋自己有在家到處放錢的習慣，可以招財。

熊熊帶著Judy Chou到更衣間，被發現有一件透視女僕裝，熊熊表示這是之前工作穿的，「就是男朋友在的時候，裡面沒有穿」她打趣地說等交男友時要穿給對方看。Judy Chou接著又直擊內衣區，順手拿起一件黑色蕾絲內衣，驚呼太性感了，熊熊說那件是工作穿的，平常最愛穿素面平口內衣，比較方便搭衣服。

熊熊還配合邊跑步邊玩快問快答，被問到「身高體重」、「上次接吻是何時」、「最喜歡男藝人」、「睡衣款式」、「交過幾任男友」、「想和前男友說的話」、「大便完是否會回頭看」等問題，臉不紅氣不喘地一一給出答案：「155公分、45公斤」、「1年前」、「彭于晏和劉德華」、「沒有睡衣」、「6個」、「好好做人」、「有時候」率性不扭捏的態度超圈粉。