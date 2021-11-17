警速破瑪莎惡少「幕後集團」 宋媽媽給予肯定：盼其他案子比照｜中時新聞

警方逮捕以許姓主嫌為首的賭博犯罪集團。（民眾提供／張妍溱台中傳真）

台中宋姓男大生因擦撞瑪莎拉蒂，慘遭百桂食品小開張敦量等3惡煞痛毆昏迷，引發全民公憤，警方追查張男背後勢力，破獲「2580」博奕集團。不過有網友擔心，「等風頭過了，男大生不會被報復嗎？」，但更多網友指出，張男害全台每天交易總金額破百億的地下博弈受到影響，他才死定了。

有網友在PTT八卦版發問：「等風頭過了 男大生死定了吧？」，他表示「鬼切害林北車子撞到，運氣好沒打死你，害林北爸爸的工廠關門，害林北的賭博被抄掉，害林北上看守所，以上我覺得這才是黑道會有的想法吧」，擔心風頭過了，男大生恐遭報復。

不過其他鄉民紛紛表示：「不一定 可能是張男死定了」、「死的是張男吧 斷了一堆大哥的金脈」、「不過張搞到大家被抄應該會先死定」、「老實講 瑪莎男比較慘 如果這次動到大尾的」、「張男自己好好保重吧」、「如果還有人敢動宋男 那我看真的超勇的」。

警方破獲張男投資的「2580國際娛樂城」博弈集團，逮捕許姓金主首腦等5人，不過該集團仍有40多位成員逃竄全台，而檢警還查出該集團與北部某知名博弈集團有合作，誓言大動作掃賭。

目前全台地下博弈界風聲鶴唳，初估全台每天約百億元下注金已受影響，道上不少博弈主憤怒不已。自由時報報導，甚至有博弈主質問究竟張敦量是誰家小弟，害得博奕界雞飛狗跳，但目前仍未有人出面承認。