被促為高端族打4劑出事「簽切結負責」 陳時中：我沒有辦法負責 要找藥害救濟

柯文哲批高端混打「不負責」 陳時中冷回：政務官都負政治責任

指揮中心日前宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種高端疫苗者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗，消息一出引發社會一片譁然。國民黨立委賴士葆昨(16日)質疑，1年打4劑疫苗，衛福部長陳時中是否要簽切結書，若出事願意負責？陳時中說，「我沒有辦法負責」，但國家有法律、藥害救濟制度，「我負責的是政治的負責，而不是說簽什麼切結書」。此話一出引發網友討論，不少人痛批，「無法負責為何做此決策？」「不再演了？」「政務官就是負責背鍋下台用的，你不負責誰負責？」；陳時中今(17日)表示，所有相關政策「政務官都負政治責任」。

國民黨立委賴士葆昨(16日)在立法院質詢時質疑，「1年打4劑疫苗可以嗎？國外專家認為，打第3劑疫苗要間隔半年」，陳時中回應，混打第3劑還是要有間隔，一般效力半年會往下降，所以要補追加，高端則是效力還在，主要是因為各國要求入境規定不同，這是兩件事情，不能混為一談。

賴士葆接著問「請問你一年打4劑，(疫苗)打越多不良的效果可能跑出來，你要不要切結書寫下來，有事情你負責，敢不敢切結？」陳時中則說，這沒有所謂切結問題，這是整體而不是個案，「我沒有辦法負責」，但是我們有法律，國家有法律還有藥害救濟，在國家要談一個制度政策面，而不是用個人講任何事情。陳提到，下命令是根據整個法治，「我負責的是政治的負責，而不是說簽什麼切結書，委員講這個也未免對法治不夠了解」。

賴士葆再問「那今天打2劑高端再打2劑莫德納，出事找你還是高端？」陳時中回應，「找藥害救濟，這是國家法律，國家有法律制度才能運作」。

關於陳時中的說法，不少網友在《中時新聞網》、《yahoo新聞》、《批踢踢》相關報導底下留言討論，其中yahoo新聞下方更有超過一千則留言；不少網友表示，「陳時中誠實中」、「不扛了」、「那你還敢叫人打？」「不能負責就下台」、「世界哪跟得上台灣」；不過也有網友認為「不過這種東西本來找他要負責也很奇怪」、「其實算老實，真的負不了責」、「自己選擇本來就是自己負責，相信不是藉口」。

陳時中今赴立法院進行備詢前，會前被問及曾說高端混打沒辦法負責，遭批批評不負責任，他回應，「所有的相關政策我們政務官都負政治的責任，第二劑各別的(狀況)，有國家法律法治就依照這樣進行」。