知名歌手郭靜疫情期間仍行程滿檔，上周前往新加坡開唱的她，因疫情關係除了飯店幾乎足不出戶，也避免與外人接觸，好不容易找到空檔能夠前往飯店中的健身房運動時，竟不小心發生意外。

根據《ETtoday》的報導，郭靜於上周六13日於新加坡熱情開唱，但因為疫情持續在當地延燒，因此她與團隊沒有在當地停留太久，除了工作以外他們幾乎都在飯店中沒有離開，而郭靜也避免與外人接觸，特別選在離峰時間前往飯店中的健身房運動，沒想到當她準備離開時，竟將房卡忘在健身房中，讓她無法刷卡搭乘電梯回房間，她只好臨機一動決定徒步走安全梯當作運動。

只是沒想到一走進安全梯她才發現事情不對勁，因為安全逃生梯只能進不能出，讓她困在其中無法走出去，所幸當時有帶手機，緊急打電話聯絡經紀人前往救援，而經紀人一聽到郭靜在電話中表示「你能來救我嗎」時也被嚇了一跳，立即衝出房門救援，只是沒想到當他一開門，卻看到郭靜還「利用困住的時間」自拍，讓經紀人又好氣又好笑的直呼「她真的很ㄎㄧㄤ」，結束這場驚魂。

據了解，新加坡目前每日確診人數依然是千人以上，使郭靜的演唱會一延再延，最後考量到買票並等待許久的歌迷，她便決定前往現場開唱；沒想到一到當地就受到不少人熱情款待，讓她相當感謝。接下來，郭靜回台後將參加離島的跨年演唱會，明年1、2月也各將有一場演出，讓粉絲們相當期待。