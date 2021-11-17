疫情漸緩、歲末各種節慶活動開始升溫，餐廳訂位火爆一位難求，不少人選擇與家人、三五好友在家原地過節，同時部份公司考量疫情、持續取消尾牙活動，改採線上或辦公室部門小聚方式，為此王品子公司「萬鮮」以自有品牌「王品嚴選」推出適合6-8人共享的西式派對年菜「西滿佳餚吉祥宴」，搶家庭或中小型公司行號小型聚餐派對與尾牙商機，讓過節、跨年選擇更多元，在家、辦公室都能擁有餐廳般的美食體驗。

「王品嚴選」推出的西式派對佳餚匯聚多位金牌主廚的私房料理包含「加勒比海野生龍蝦」、一頭豬僅有兩客的「聖路易豬肋排」、花蓮玉里「櫻桃鴨腿」等精選菜色六道優惠價3999元，即日起於王品瘋美食購物網開賣，訂購再送王品集團15品牌總價3600元加菜金。

「萬鮮」以先進技術將集團人氣品牌菜色商品化，許多產品在通路也有「秒殺」的好口碑諸如:石二鍋丸子三兄弟、鍋底四姐妹、青花驕麻辣鍋等，希望客人在家中也能享受堂食美味。

疫情之後大家更珍惜與家人、朋友相聚的時刻，藉歲末、新年之際邀大家提前「吃年菜」，憑藉王品28年西餐廚藝推出「西滿佳餚吉祥宴」，組合包含三大主菜:起士奶香焗龍蝦-特選肉質Q彈、肥厚的加勒比海野生龍蝦，鋪上主廚特調起司奶香醬、焗烤至金黃；極炙果香豬肋排-一頭豬僅有兩片、重達1公斤的聖路易豬肋排，肉質厚實多汁，刷上以蘋果.鳳梨.牛番茄及十餘種香料調製的果香醬反覆烘烤，鮮甜軟嫩、吮指回味；以及法式油封鴨腿-選用花蓮玉里櫻桃鴨腿，油脂豐厚，肉質Q彈鮮嫩，將精華完美油封，再以低溫慢火熟成、外酥內軟，最後還有湯、麵包、甜點，六道菜色食材獨特、份量十足適合6-8人分享，早鳥優惠3999元。

喜愛鍋物的朋友別錯過多899元加購蕃茄牛排火鍋，業界首創以美國肩胛牛小排入鍋燉煮、肉厚軟嫩，整顆番茄及香辛料熬成鍋底，喝完讓你暖心開胃。即日起於王品瘋美食購物網開賣，12月1日起全台王品集團門店也買得到，凡購買年菜套組即贈送價值3600元王品集團15品牌加菜大禮包，超值好康也為新的一年增添好運。

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