防「金芭黎舞廳」染疫重演 警局長親叮舞廳幹部：給我做好這事(戴志揚翻攝)

高雄市警局針對八大復業首日，重兵前往各有女陪侍場所臨檢，局長黃明昭擔憂台商春節假期回流恐會增加不少八大行業業績，為了防止去年金芭黎舞廳發生台商染疫事件重演，特別回到當時「案發地」，召集舞廳店幹部耳提面命，切忌防疫措施要做好，不能鬆懈。

黃明昭昨晚並未規劃前往金芭黎舞廳視察，但他猶記得去年金芭黎舞廳曾因台商染疫引起恐慌，造二話不說立刻轉往金芭黎舞廳了解業者防疫措施，並當面向在場幹部表示，過年期間台商陸續要回來，目前防疫旅館已經訂到客滿，沒有位置，舞廳是他們會來消費的地方，所以防疫一定要做好、做確實以及落實。

高市警方全面編組快打部隊及配合衛生局臨檢查察業者及顧客有無依中央流行疫情中心復業之相關指引營業。(戴志揚翻攝)

高市警方全面編組快打部隊及配合衛生局臨檢查察業者及顧客有無依中央流行疫情中心復業之相關指引

高雄市警局表示，日前他縣市發生數起持球棒鬥毆之暴力事件，讓民眾質疑「全民瘋棒球」之嘲諷話題，再加上八大行業解封首日，深夜期間勢必會有問題產生，高市警方為圍防夜間街頭暴力事件及酒駕情事發生，立即規劃全市八大行業擴大臨檢及重要道路、聯外道路之之路檢取締酒駕勤務。

警察局局長黃明昭表示：「高市警動員執行擴大臨檢及取締酒駕路檢勤務，是為防止夜間街頭暴力及酒駕情事發生，以及心存僥倖民眾及不配合之店家，全面臨檢轄內八大業者，就是要圍防暴力情事發生以及圍堵疫情再次成為破口」，並指示警方在執行查察時針對未遵守防疫規定之業者及未佩戴口罩之消費者來加強取締，並以警用電腦M-POLICE逐員清查有無居家檢疫(隔離)擅自外出人口，強力阻絕心存僥倖、鬆懈之心態與行為。

警察局局長黃明昭相當重視治安穩定及落實防疫工作，為圍防再有「全民瘋棒球」之事件發生及圍堵八大行業成為疫情破口，動員高市警方全面編組快打部隊及配合衛生局臨檢查察業者及顧客有無依中央流行疫情中心復業之相關指引規定辦理(業者須符合實聯制、量體溫、全程戴口罩【除飲食外】等共通原則，另從業人員須至少接種1劑疫苗滿14天，且顧客進場應提供至少接種1劑疫苗滿14天之證明)。

警察局局長黃明昭表示：「今（110）年高雄市1月迄今槍擊案件發生6件，較去（109）年同期減少5件，全數偵破，破獲率100%；另暴力犯罪發生數與去年同期比較減少21件（減少32.3%），全數偵破，破獲率為100%，破獲率在六都排名第2，本局將持續掃蕩非法槍械，遏止街頭暴力，降低刑案發生。另警方將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，更搭配機動巡邏警網攔查，全力杜絕酒駕，保護用路人生命安全。

高雄市政府警察局連續數日動員17個分局、每日約550警力加入全市擴大臨檢及路檢勤務，全面防止街頭暴力鬥毆情事發生，並要求業者、消費者配合並共同遵守防疫規定，讓高雄依然是民眾心目中首選之宜居城市。