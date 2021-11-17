醫療保健股在下半年明顯逐步回溫及反應需求增溫等題材後，第四季迄今走勢相對震盪，主要是受漲多及美股波動影響所致。法人表示，第三季醫療保健產業獲利優於預期，中長期前景持續看多。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡永裕表示，截至目前為止，第三季醫療保健產業獲利優於預期的家數占比高達72％且未來新冠口服藥可望普及下，各國也將陸續開放邊境旅遊，包括觀光、旅遊與消費等產業景氣將迅速回溫，加上新冠肺炎流感化已成定局，FDA核准藥物的進度也相當積極，疫苗與相關藥物大量且持續性的需求以及研發進展加速將有利於醫療族群股價走勢，同時其他醫療次產業未來成長空間極大。

安聯投信也表示，下半年生技類股營運將逐步恢復正常，儘管 Delta 病毒帶來的影響仍在，但整體疫情已在受控範圍內，先前疫情期間，部分處在商業階段的公司在推出新藥時遭遇阻礙，而在較早期階段的公司，其新開始的臨床試驗或者維持既有臨床試驗的收案速度方面受到干擾，隨著新冠疫苗接種普及，臨床開發以及商業銷售已開始恢復 ，有利於醫療相關行業。

富蘭克林證券投顧進一步表示，今年來截至11月2日共有42款藥物獲美國FDA核准上市，整體審核環境友善，且史坦普500生技股預估本益比約10.1倍低於美股大盤的22.6倍，評價面具備吸引力，雖然短線市場情緒偏謹慎，根據統計，11月以來至12日止，追蹤NBI指數的ETF IBB呈現0.32億美元資金淨流出，指數欲有明顯彈勢仍待併購動能出現明顯回溫、試驗數據或新藥上市利多扮演觸媒，著眼於人口高齡化將繼續推動對健康醫療和創新療法的需求，持續看好生技醫療產業中長線投資機會。

展望後市，安聯投信表示，長期來看，產業創新創造利潤亳無疑問仍將是未來的主要引擎，特別是癌症，罕見疾病，基因療法等創新療法；併購題材亦將持續發酵，特別是大型藥商預料將有5000億美元的雄厚實力進行併購，有利於整體產業發展。

群益投信指出，在疫情緩和後，民眾就醫意願增加，醫材需求可望攀升，又或是在人口老化趨勢以及飲食與生活習慣改變下常見之現代人病症如：阿茲海默症、肥胖等，同樣具題材效應拉抬，相關醫療藥物與服務之需求料增長，因此，整體來看，生技醫療產業在基本面穩健、產業創新動能佳且成長前景看俏之下，中長期多頭趨勢未變。