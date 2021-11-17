市場無懼利率上行的壓力，美國股市全面改寫新高，帶動風險性資產走高。REITs近期擺脫公債利率上行的整體性賣壓，在資金持續簇擁下，由美國領軍上漲，法人認為，和其他風險性資產相比，從今年以來，全球REITs漲勢落後，後市仍具補漲空間。

路博邁表示，一般而言，通膨攀升有利於房地產擁有人，因為業主可藉由調高租金反映通膨攀升的趨勢，特別是租約時間較短的產業。由於住宅、自助式倉儲、旅宿產業的租約較短，因此，在通膨攀升的環境下可以更快調漲租金。目前持續看好盈餘成長能見度明確、資產負債表強勁、且能夠穩渡市場高度波動的企業，作為投資組合布局的重心。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏表示，國際資金今年明確轉向流入REITs的趨勢不變，可望終止連續6年的資金流出，甚至改寫最大流入規模紀錄，顯示全球REITs在去年落後較多之下，市場資金看好其補漲空間。整體來看，REITs的成長潛力與業績表現將重新反映在股價上，後疫情時代的表現仍可期待。

黃俊晏指出，雖然因為全球央行貨幣政策方向趨緊與通膨問題圍繞導致殖利率上漲壓力大，但景氣復甦步調持續，不動產抗通膨特性將再次顯現。選股焦點可著重資產品質優良且展望穩健的標的，並視旗下物業收租狀況以及產業前景調整比重；產業配置上以業績穩健且前景明確的工業、特殊、住宅為主，並搭配景氣連動性較高的零售、旅館、地產股，以掌握多元輪動行情。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，在景氣復甦的驅動之下，也帶動房地產需求回溫，以美國地產業來看，近八成的REITs財報提升了全球的預估獲利。後市來看，在房市供給仍舊緊俏之下，仍有利於不動產市場維持熱度，再者，通膨走勢持續被市場關注，具有抗通膨性質的資產亦可望獲資金青睞，不動產商品便是其一。而除了傳統住房與商辦外，在科技持續發展以及生活習慣改變下，與訊息傳輸及雲端資訊儲存、電子商務相關之通訊電塔、資料中心、物流中心、塔台等特殊型REITs的成長前景也值得期待。