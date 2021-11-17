高市府今（17）日公布跨年晚會亮點，祭出4金卡司及雙舞台，號稱「史上最誇張」，而針對網路瘋傳搖滾天團五月天也選在高雄世運主場館舉辦跨年演唱會，市長陳其邁今早被媒體問到時，難得語塞，笑說「呃⋯⋯這個、這個，呃⋯⋯有點比較難回答啦」，惹得在場人員笑翻。

陳其邁表示，今年高雄跨年晚會一定要到高雄，你一定會找到喜歡的偶像，再加上無敵的海景、熱情的市民，跨年沒有其他的選擇，就是歡迎大家來到，高雄還有「開就賺」活動對接中央八大券，歡迎大家相揪到高雄。

陳其邁笑說，這次高雄跨年卡司堅強，有金鐘、金馬等巨星雲集，跨年一定是精采可期，也希望大家趁早可以先馬上行動了，因為飯店真的很難訂，「我只宣傳今天而已，其他不會在宣傳了」。

媒體也追問五月天是否真的要到高雄跨年？陳其邁沒有正面回應，只尷尬笑說「呃⋯⋯這個、這個，呃⋯⋯有點比較難回答啦」，過幾天再跟大家報告。