台北超晃！今天早上10點25分東部海域發生規模5.2地震，深度僅5.9公里，地震中心副主任吳健富表示，該地震深度不深，宜蘭南澳、花蓮有3到2級的震度，台北也有1級，高樓層則有2級的震度感受，而地震位於沖繩海槽的位置、琉球島弧後面，判斷是弧後擴張地震，為8月5日6.1地震的餘震，後續餘震不會太多。

今早10點25分東部海域發生規模5.2地震，震央在宜蘭縣政府東方42.7公里，位於東部海域上，深度5.9公里，各地最大震度為宜蘭、花蓮3級，新北、桃園、新竹、台中、南投2級，基隆、台北、苗栗、彰化、雲林、嘉義1級，由於是深度5.9公里的極淺地震，連台北也感受到明顯搖晃。

地震發生時網友立刻湧入PTT發文，紛紛留言：「大安區有感」、「超級大」、「北市有感，愈來愈密集惹」、「有感，還在慢慢搖」、「搖很久的感覺」、「台中有感」、「17樓辦公室好晃」、「微震，還以為錯覺」。