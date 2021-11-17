面對多變的市場，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行爭取優秀人才加入團隊，11月起釋出逾200名職缺，鎖定資訊、數位金融及通路業務等領域專才。此外，國泰世華銀行繼去年推出「國泰世華金融服務站」，進駐缺少銀行據點的鄉鎮，今年首度進駐通勤族最多的捷運台北車站，讓民眾下班後也能享有金融服務。

國泰世華銀行指出，近年來積極發展金融雲端技術，優化資訊系統架構與業務服務能量，近5年國泰世華銀行資訊、數位及數據人才人數成長翻倍，已達近千人規模，本次職缺包括全端開發工程師、UI/UX Designer、雲端開發工程師、商業數據分析師、數位平台規畫人員等。

有別於過去集中在台北招募資訊人才，國泰世華銀行本次亦針對中南部的資訊人才招手，錄取後將於台中資訊中心辦公，讓中南部資訊好手不用北漂，台中開放職缺包含Java開發工程師、SA/SD、App/Web設計師以及DevOps工程師等。台北及台中資訊及數位金融類職缺上看80名。

國泰世華銀行全台有165家分行，為民營銀行中據點數最多，本次將釋出近百名理財業務人員及分行櫃員職缺，社會新鮮人也可透過「分行儲備業務Young Star計畫」提升銀行金融業務專業知識，或選擇加入「法金業務菁英ARM Program」成為企業客戶金融顧問，計畫總計招收近百名新血加入。

此外，國泰世華銀行自2020年推出「國泰世華金融服務站」以來，打破傳統銀行時間與空間的限制，更將服務時間延長，最晚至晚上8點，創銀行業先例，亦為金管會「銀行申請業務試辦作業要點」核准首件試辦案。歷經10個月試行後，金融服務站於去年12月底獲金管會核准正式開辦，並於今年正式擴大駐點範圍，以1組長駐點、14組機動點的形式，服務通路包含全聯福利中心，萊爾富、家樂福、愛買等商圈。

國泰世華再與台北捷運合作，自今年11月起，金融服務站駐點於台北捷運內，第一站即選擇捷運、台鐵、高鐵三鐵共構的台北車站，希望替通勤族省下更多的時間成本，上下班途中即可滿足日常的金融需求。