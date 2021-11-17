歐盟統計局(Eurostat)周二公布數據，歐元區7~9月的國內生產總值(GDP)較前一季度增加2.2%，此也證實了十月底以來的初值預估，表現也高於第二季的增加2.1%。

歐盟統計局指出，歐元區19個成員國的經濟較2020年第三季增加了3.7%，符合於此前預估，但低於第二季的增加14.2%。去年由於新冠肺炎傳染病引起的衰退，現在則持續強勁復甦。

在各成員國中，第三季經濟以奧地利季增3.3%最高，次為法國的3.0%，以及葡萄牙的2.9%。

此外。歐元區和歐盟地區第三季的就業都增加了0.9%，高於第二季的增加0.7%。

Pantheon資深歐洲經濟學家Melanie Debono表示，目前還沒有看到整個GDP數據的細部各分部數據，但從已知的以國家劃分資料則支持了我們的看法，即消費者支出和服務業產出主要地驅動了經濟成長。

展望未來，GDP增速目前正大幅放緩。預計，第四季經濟季增僅在0.8%，如果不進行任何進一步的修正，這將意味著，歐元區經濟在全年整體上將成長5.0%。