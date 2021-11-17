配合上櫃公司公告第3季財報，櫃買中心一系列「櫃買市場業績發表會」將於11月22日、23日、25日、26日及29日接續推出「生技醫療」、「半導體」、「富櫃200」、「5G應用」及「電子商務」等主題，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦。

櫃買中心表示，自去年以來，受到國際疫情影響，國內整體生技族群受到高度關注，「生技醫療」產業亦為櫃買市場重要特色產業之一，11月22日將邀請製藥設備廠皇將(4744)、實驗動物試驗服務廠商樂斯科(6662)及眼鏡鏡片製造商寶利徠(1813)等3家公司。

11月23日安排「半導體」主題，邀請記憶體品牌暨模組廠廣穎(4973)、導線架大廠長科*(6548)及半導體耗材廠意德士科技(7556)等3家公司。

此外，富櫃200指數表現與台灣中小型股票漲跌變化息息相關，已成為追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標，為利投資人瞭解富櫃200指數成分股中的上櫃公司，11月25日推出「富櫃200」主題，由兆利(3548)、均豪(5443)、鼎翰(3611)3家公司登場。

11月26日邀請3家「5G應用」相關領域公司，包括神準(3558)、建榮(5340)、其陽(3564)；11月29日最後一天網家(8044)召開線上直播說明。