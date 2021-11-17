印度股市近期表現優異，SENSEX指數順利站上6萬點大關，並持續向上挑戰，今年以來漲達26%，主要來自五大利多支撐，包括經濟逐步開放、疫苗接種率提升、獲利前景穩健、央行維持寬鬆政策，以及基礎建設計畫推行等。瀚亞投資認為，在充裕的資金以及政策支撐下，無論是印度股票或者債券，後市展望皆可期。

印度SENSEX指數(又稱孟買敏感30指數、BSE SENSEX)為印度最被廣泛使用的指數，為投資印度的重要參考指標，是由孟買證券交易所發行。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度央行上個月宣布維持利率寬鬆政策不變，並強調會以刺激經濟作為施政重點，給予股票市場充足信心；此外，隨著印度疫情緩解、經濟復甦力道持續，企業獲利優於預期等優勢，也都成為推升SENSEX指數再創歷史新高的助力。

資金流向部分，林庭樟指出，外國機構投資者（FII）由買轉賣，10月份賣超股票1355億盧比，將9月的買超全數奉還，不過今年來整體金額仍維持買超；國內機構投資者（DII）和共同基金則持續站在買方，10月份合計買超605億盧比，且連續8個月淨買超。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出，印度政府於第四季開始縮減印式QE購債規模（GSAP），使得短天期印度債券出現雜音，拖累債券價格走低，不過長天期印度債券仍獲得政策買盤支撐，相對看好該資產後續表現。

林培珣補充，近期國際信評機構穆迪上調印度主權債信用評等展望，相關利多可望發酵至年底。同時印度經濟持續好轉，觀察到今年來印度政府持續優化財政表現，稅收優於預期，政府也加速公營企業私有化的進程，包括基礎建設相關措施BOT化，透過納入民間資金減少政府負債壓力等，皆對印度債券帶來支撐。