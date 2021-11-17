封測廠菱生(2369)旺季業內外皆美，2021年第三季稅後淨利創2.94億元新高、每股盈餘（EPS）0.79元，前三季稅後獲利5.91億元、每股盈餘1.59元，雙創近11年高點。由於10月營收恢復「雙升」、改寫歷史第4高，法人看好菱生第四季營運持穩高檔，全年營收將順利創高。

菱生股價8月初觸及32.3元的逾21年高點拉回23.2元高檔震盪，近日於24.5～27.2元盤整。今（17）日持平開出後在買盤敲進下上漲2.32％至26.5元，早盤維持逾1％漲勢，領漲封測族群。三大法人昨日調節賣超676張，本周迄今仍買超2444張。

菱生第三季合併營收20.61億元，季增3.35％、年增達60.96％，連2季改寫新高，毛利率21.01％、營益率13.2％雙創近11年高點。配合業外收益倍數跳增、達1.02億元挹注，使歸屬母公司稅後淨利創2.94億元新高，季增達55.8％、較去年同期轉盈，每股盈餘0.79元亦創次高。

累計菱生前三季合併營收57.66億元、年增達46.53％，創同期新高。毛利率18.92％、營益率11.27％雙創近11年同期高點。配合業外收益倍增達1.3億元挹注，歸屬母公司稅後淨利5.91億元、每股盈餘1.59元，較去年虧損1.11億元、每股虧0.3元大幅轉盈、雙創近11年同期高點。

菱生受惠景氣回升帶動訂單回流，包括NOR/NAND Flash、微處理器（MCU）、電源管理與射頻等晶片封測訂單湧入，帶動去年起營收逐季好轉、今年首季轉虧為盈。稼動率提升配合調漲報價反應成本，使菱生營收自3月起連6月改寫新高，帶動獲利同步躍升。

雖受部分客戶晶片缺貨影響，菱生9月營收終止創高、降至近半年低點，但10月自結合併營收6.64億元，月增2.49％、年增達36.05％，創同期新高、歷史第4高。累計前10月合併營收64.3億元、年增達45.38％，已創歷年全年次高，法人看好第四季持穩高檔、全年可順利創高。