中國駐美國大使館網站17日 消息，中國人民對外友好協會16日在北京舉辦中國空軍美國志願軍援華航空隊（飛虎隊）來華抗戰80周年紀念活動。中國駐美國大使秦剛以視訊方式致辭表示，飛虎隊的故事承載著中美人民用生命和鮮血鑄就的深厚友誼。80年來，飛虎隊的佳話在中美兩國代代相傳，歷久彌新。當前，中美關係正面臨嚴峻考驗。中美應傳承兩國人民經過戰火淬煉的友好情誼，不應走向誤解誤判甚至衝突對抗，要為子孫後代建設一個和平、繁榮、穩定的世界。

秦剛說，很高興應邀出席中國空軍美國志願軍援華航空隊（飛虎隊）來華抗戰80周年紀念活動。2020年9月，習近平在紀念抗戰勝利75周年座談會上指出，中國人民永遠不會忘記，世界上愛好和平與正義的國家和人民、國際組織等各種反法西斯力量對中國人民抗日戰爭給予的寶貴援助和支持。飛虎隊正是其中一段中美人民命運與共、並肩抗戰的經典篇章。

秦剛表示，飛虎隊的故事承載著中美人民用生命和鮮血鑄就的深厚友誼。

80年來，飛虎隊的佳話在中美兩國代代相傳，歷久彌新。中國在廣西桂林修建了「美國飛虎隊桂林遺址公園」，在飛虎隊總部所在地昆明設立了飛虎隊紀念館，美國飛虎隊成員和後代曾多次訪華，捐贈飛虎隊使用過的運輸機等珍貴文物，邀請當年救助過美國軍人的中國老百姓訪問美國，老友重逢，共同緬懷兩國人民相互支持、共同戰鬥的崢嶸歲月。

秦剛稱，高興地得知，美中航空遺產基金會組織的中美飛虎隊80周年圖片展剛剛在舊金山成功舉辦，接下來還要在華盛頓、洛杉磯等地舉辦，幫助更多美國人重溫兩國關係中這段重要歷史。

秦剛指出，當前，中美關係正面臨嚴峻考驗。中美應傳承兩國人民經過戰火淬煉的友好情誼，不應走向誤解誤判甚至衝突對抗，實現不同政治制度、不同文化、不同發展階段的兩個大國相互尊重、和平共處、合作共贏，肩負起共同應對抗擊疫情、經濟復甦、氣候變化等全球性挑戰的重要責任，為子孫後代建設一個和平、繁榮、穩定的世界！這正是今天紀念和弘揚飛虎隊精神的價值所在。