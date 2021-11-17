嘉義縣水上鄉日前1處道路凌晨有隻黑狗在路中間睡覺，卻被1輛賓士車直接輾壓拖行，小黑狗事後全身骨折命危，若救活恐須截肢，而轎車肇事後竟駛離逃逸；事件曝光後不少網友將矛頭指向飼主，認為飼主竟將狗放在路中間，明顯有疏失，但車主也因車速過快、未注意路面也有責任。

台灣流浪動物救援協會日前在臉書分享1段影片，1隻黑狗凌晨躺在柏油路中間，下秒1輛黑色賓士車竟「直接輾過」，黑狗之後被車底拖行了數公尺才出現在前方路面，而肇事的轎車還直接駛離；臉書PO文指出，事發後附近民眾聽到狗的慘叫聲，發現狗狗時已奄奄一息、有脫糞情況，目前送醫後已脫離險境。

小黑狗遭賓士輾壓消失路面 網見驚悚影像罵爆飼主1行為

目前黑狗全身多處骨折、內出血、肝功能異常、癲癇等病情，因左後腿腳踝關節嚴重骨折，恐做截肢手術，而狗未有晶片，研判是附近住家放養或是遭飼主棄養的；流浪動物救援協會痛批，沒注意有狗代表車速過快、沒仔細看路，若有注意到卻故意輾過屬於傷害動物，不管如何都應該都要將狗送到醫院治療，而不是直接開走。

其他網友留言說，「這個人不是人！人在做天在看，不是不報，時機未到」、「主人為什麼要放狗在路邊睡覺」、「不是，輾壓司機固然有錯，但誰會把自己家的狗放在路中間睡覺」、「不要說一條狗，誰會在路中央睡覺然後怪本來就在路上跑的車子輾到你」；協會強調此事件飼主、車主皆有過失。